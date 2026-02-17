Романтична ночівля ледь не вартувала життя: у Карпатах врятували з пастки молоду пару

Молоді люди отримали в горах обмороження та не могли самостійно спуститися.

У Карпатах врятували двох молодих людей, які залишилися на ночівлю в горах та ледь не замерзли.

Як інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про те, що на Чорногірському хребті замерзають двоє молодих людей – 22-річна киянка та 21-річний житель Житомира, надійшло учора.

Зазначається, що мандрівники планували ночівлю в горах, проте через низьку температуру та мокре взуття ситуація стала критичною. Вже вранці туристи виявили ознаки обмороження і зрозуміли, що самотужки спуститися не зможуть.

"Фахівці ДСНС оперативно прибули в район полонини Балцатул. Потерпілих зігріли гарячим чаєм та снігоходом по черзі транспортували до всюдихода "Богун". Згодом молодих людей доправили до села Говерла, де на них уже чекали лікарі "швидкої", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Закарпаття закликають відповідально готуватися до походів у гори, адже від цього залежить життя.

Інцидент із зупинкою підйомника на горі Захар Беркут

Торік у грудні на горі Захар Беркут у Львівській області аварійно зупинився крісельний підйомник.

У той час на ньому перебували десятки туристів, яких довелося знімати рятувальникам. На крісельному підйомнику загалом застрягли близько 80 людей.

