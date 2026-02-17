Мобільний оператор Lifecell підвищує ціни на низку тарифів, - ЗМІ

Зміни торкнуться лише нових абонентів двох тарифів.

З 18 лютого 2026 року мобільний оператор Lifecell підвищує ціни на деякі тарифні плани. При цьому зміни торкнуться не всіх абонентів.

Про це в компанії повідомили у відповідь на запит "РБК-Україна". Зазначається, що зміни стосуються тарифних планів "Максі" та "Мега" і торкнуться лише нових абонентів.

Так, у тарифі "Максі" стандартна ціна зросте до 400 грн, для ідентифікованих номерів – 350 грн, для перенесених – 270 грн.

Відео дня

У тарифі "Мега" стандартна вартість для нових абонентів становитиме 550 грн. Для номерів, перенесених до lifecell або персоніфікованих, ціна не зміниться і складатиме 450 грн та 350 грн відповідно.

При цьому збільшується обсяг інтернет-трафіку для використання в країнах ЄС без додаткової оплати – до 13 ГБ у "Максі" та до 18 ГБ у "Мега".

Для тих, хто користується тарифами до 17 лютого 2026 року, вартість залишиться без змін.

Оновлення тарифів Lifecell пов’язує зі зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

Підвищення цін на тарифи мобільних операторів

Мобільний оператор "Київстар" у лютому повідомив про підвищення ціни на деякі тарифні плани через зростання витрат на електроенергію та пальне. Зокрема, збільшується вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік.

Наприкінці 2025 року "Київстар" анонсував підвищення вартості низки тарифів з 18 грудня та впродовж початку 2026 року. Зростання цін у компанії пояснили збільшенням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств.

Вас також можуть зацікавити новини: