В Україні розширили можливості верифікації Starlink: як це зробити

У середньому заяву опрацьовують протягом 48 годин.

Відтепер фізичні особи можуть пройти верифікацію Starlink не лише в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях "Нової пошти" або "Укрпошти". Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

"У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу", – зазначили у відомстві.

Щоб додати Starlink до "білого списку", треба:

Підготувати дані термінала – номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID. Взяти документи – паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Завітати до найближчого відділення пошти або ЦНАПу. Подати заяву та дочекатися результату.

У Мінцифрі кажуть, що кожен верифікований Starlink - запорука стабільного й безпечного зв’язку в Україні.

Довідка УНІАН. Starlink – проєкт американської компанії SpaceX, спрямований на створення гігантської супутникової системи, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

Перші послуги компанія почала надавати в Канаді та США у 2020 році. Станом на травень 2024 року кількість абонентів Starlink перевищувала 3 мільйони у майже 100 країнах світу.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження "білих списків" для терміналів супутникової системи Starlink. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що усі термінали Starlink в Україні тимчасово відключать, так що працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої.

"Білі списки" для Starlink в Україні запровадили для блокування терміналів, що використовуються російськими військами, зокрема, для управління дронами. Річ у тім, що російські БпЛА з цією системою важко знешкодити. Вони маневрують на низьких висотах, витримують вплив засобів радіоелектронної боротьби і керуються оператором у реальному часі навіть на великих дистанціях.

