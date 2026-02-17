В Україні розширили можливості верифікації Starlink: як це зробити

Відтепер фізичні особи можуть пройти верифікацію Starlink не лише в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях "Нової пошти" або "Укрпошти". Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
"У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу", – зазначили у відомстві.
Щоб додати Starlink до "білого списку", треба:
- Підготувати дані термінала – номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
- Взяти документи – паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
- Завітати до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
- Подати заяву та дочекатися результату.
У Мінцифрі кажуть, що кожен верифікований Starlink - запорука стабільного й безпечного зв’язку в Україні.
Довідка УНІАН. Starlink – проєкт американської компанії SpaceX, спрямований на створення гігантської супутникової системи, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.
Перші послуги компанія почала надавати в Канаді та США у 2020 році. Станом на травень 2024 року кількість абонентів Starlink перевищувала 3 мільйони у майже 100 країнах світу.
Starlink – останні новини
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження "білих списків" для терміналів супутникової системи Starlink. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що усі термінали Starlink в Україні тимчасово відключать, так що працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої.
"Білі списки" для Starlink в Україні запровадили для блокування терміналів, що використовуються російськими військами, зокрема, для управління дронами. Річ у тім, що російські БпЛА з цією системою важко знешкодити. Вони маневрують на низьких висотах, витримують вплив засобів радіоелектронної боротьби і керуються оператором у реальному часі навіть на великих дистанціях.