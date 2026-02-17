Рух через пункти пропуску на кордоні з Молдовою буде обмежено, - ДПСУ

Запроваджується тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень.

Рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що обмеження запроваджують у зв’язку зі складними погодними умовами, що створюють підвищену небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Також їх вводять із метою своєчасної ліквідації наслідків негоди та недопущення виникнення аварійних ситуацій.

Тимчасове обмеження діятиме для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 з 05:00 години 18 лютого.

"У зв’язку із чим рух до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено. Про це повідомлено молдовських колег", – заявили в ДПСУ.

