У Хорватії в результаті аварії загинули громадяни Польщі.

Вранці на півночі Хорватії сталася аварія, наразі вже відомо про 11 загиблих.

Про це повідомило "Польське радіо" з посиланням на хорватське прес-агентство HINA.

За попередньою інформацією, 11 людей загинули на місці, є багато постраждалих, яких доставили до лікарень Загреба, Вараждина та Чаковця.

Аварія сталася на 62-му кілометрі автомагістралі А4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець. З невідомих причин автобус на польській реєстрації з’їхав з маршруту та впав у кювет.

Повідомляється, що це одна з найжахливіших аварій на хорватських дорогах.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що усі жертви аварії польського автобуса в Хорватії є громадянами Польщі. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що це були паломники, які прямували до містечка Меджугор’є, що в Боснії та Герцеговині, про деталі трагедії він розмовляв вранці з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року поблизу польського міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. У результаті аварії постраждали семеро українців.

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