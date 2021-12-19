Напередодні Дня Святого Миколая трапилася аварія за участю близько шести автомобілів.

У Києві сталася масштабна нічна ДТП. Кілька машин потрапили в аварію, автомобілі розкидало по дорозі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Аварія трапилася напередодні Дня Святого Миколая, в ніч на 19 грудня. На Набережно-Рибальській дорозі, що веде в бік Північного моста, сталася ДТП за участю декількох машин. За словами очевидців, в аварії брало участь близько шести автомобілів. Машини розкидало по дорозі, один автомобіль "відлетів" на кілька метрів від місця ДТП.

Чи є жертви або постраждалі - очевидці не повідомили.

Читайте такожУ Києві покарали водія за зухвале порушення ПДР і не тільки: з'явилося нове відео інциденту"Поліції й медикам на цій зміні нудьгувати не доводиться. Вітаємо всіх Миколаїв і Миколайовичів. Щоб після корпоративу не стати зіркою новин, не сідайте за кермо в втомленому розслабленому стані!",- додали очевидці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві водій розбив десяток автомобілів і втік. На місце події викликали медиків, поліцію та рятувальників.

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Автор: Поліна Кузенко