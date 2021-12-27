П'ятирічний хлопчик грав з псом, а після нападу тварини він опинився в лікарні.

В Австралії собака на смерть загриз дитину. П'ятирічного хлопчика відчайдушно намагалася врятувати його бабуся, але їй не вдалося відтягнути тварину від онука.

Про це повідомляє видання The Sun.

За даними поліції, хлопчик помер від травм, які він отримав через напад собаки. Дитина грала у дворі будинку, за яким стежила його сім'я.

Пес власника будинку спочатку не виявляв агресію. Хлопчик грав з собакою, під час чого тварина раптово накинулася на дитину. Американський бульдог сильно кусав хлопчика.

Дитину намагалася врятувати його бабуся. Вона хотіла відтягнути собаку від хлопчика і теж постраждала від укусів тварини. Крики також почув сусід. Чоловік переліз через паркан і допомагав рятувати дитину.

Читайте такожВ Індії мавпи "оголосили війну" собакам і вбили 250 цуценятХлопчик був у критичному стані. Його екстрено доставили в лікарню. Лікарі намагалися зберегти життя дитини, вони зробили йому операцію. Але хлопчик був настільки понівечений собакою, що нічого не допомогло.

Після смерті дитини стало відомо, що пса забрали з дому, де трапилася трагедія. Поліція веде розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Індії бездомна собака з цуценятами врятувала новонароджену дівчинку. Знайдена дитина лежала поруч зі цуценятами на тонкій підстилці з сіна. При цьому малятко було зовсім без одягу.

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