У соціальній мережі Snapchat відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа і атаки на демократичні інститути».

Соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

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«Ми можемо підтвердити, що в середу ми заблокували аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

У соціальній мережі зазначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа і атаку на демократичні інститути».

Як повідомляє Axios, представник стрімінгової платформи Twitch також підтвердив блокування аккаунта Трампа. За його словами, соцмережа хоче «захистити суспільство від використання платформи з метою розпалити ненависть».

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введений режим НС і комендантська година.

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа у Facebook Instagram були заблоковані мінімум на два тижні – до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байдена призначена на 20 січня 2021 року, проте Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Олена Коваленко