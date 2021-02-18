Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив у список небажаних осіб, яким заборонено в’їжджати на територію Латвії.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.
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Дипломат уточнив, що рішення ухвалили у зв’язку з вихвалянням росіянином нацизму.
«На підставі частини 2 статті 61 Закону про імміграцію я вирішив включити громадянина РФ Володимира Соловйова до списку небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії неприйнятна глорифікація нацизму у будь-якій формі», – написав він.
16 лютого Соловйов вчергове осоромився, коли став порівнювати Навального і Гітлера. Але при цьому роспропагандист вихвалив нацистського фюрера.
«Гітлер, до речі, був особисто дуже сміливою людиною. На відміну від цього "гульфік-фюрера" (таке прізвисько дала Навальному кремлівська пропаганда – ред.) не косив від армії. Воював, і воював звитяжно під час Першої світової війни», – пояснив Соловйов.
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