Ведучий вирішив порівняти Навального з Гітлером, і Гітлер йому подобається більше.

Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі свого ток-шоу на каналі "Росія 1" образив опозиціонера Олексія Навального, але при цьому похвалив Гітлера.

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Як повідомляє "Дождь", значна частина ефіру була присвячена Олексію Навальному і протестам в Росії.

Соловйов порівняв Гітлера з Навальним, і Гітлер в його очах явно виглядає краще.

"Гітлер, до речі, був особисто дуже сміливою людиною. На відміну від цього "гульфік-фюрера" (таке прізвисько дала Навальному кремлівська пропаганда – ред.) не косив від армії. Воював, і воював звитяжно під час Першої світової війни», - пояснив Соловйов.

Ведучий вже не перший раз проявляє симпатії до тоталітарних тиранів і військових злочинців. Ще у 2013 році він зняв документальний фільм «Муссоліні. Захід", а у 2020 році опублікував у своєму телеграм-каналі хвалебний відгук на нього. У відгуку публіцист ігор Молотов назвав Муссоліні "блискучою людиною", який "дав світу третій шлях, по якому частково сьогодні йде Росія", і похвалив Соловйова за фільм.

Цей перепост спровокував бурхливий резонанс в мережі, Соловйова розкритикував в тому числі і Навальний.

"Гітлер був особисто дуже сміливою людиною..."—- сказав Володимир Соловйов в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на "Росії 1". Значна частина програми була присвячена Олексію Навальному і протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas - Дощ (@tvrain) February 16, 2021

Арешт Навального: що відомо

2 лютого Симоновський районний суд Москви прийняв рішення відправити російського опозиціонера Олексія Навального в колонію.

Умовне покарання, призначене йому за одніэю з кримінальних справ у 2014 році, було замінено на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

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Автор: Дмитро Захаров