Можливо, Північна Корея намагається уникнути санкцій та виробляти власні напівпровідники для програм озброєння.

Південнокорейська спецслужба заявила, що Північна Корея зламала південнокорейські фірми з виробництва чипового обладнання. Як повідомляє Reuters, хакерські групи Північної Кореї атакували щонайменше двох південнокорейських виробників обладнання для виробництва мікросхем.

"Ця новина з'явилася після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попередив, що Північна Корея може влаштовувати провокації, такі як кібератаки чи розповсюдження фейкових новин, щоб втрутитися у квітневі парламентські вибори", - йдеться у повідомленні.

Національна розвідувальна служба (NIS) заявила, що південнокорейські фірми були ключовою метою північнокорейських хакерів з кінця минулого року і закликала до посилення безпеки.

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Зокрема, за даними NIS, у грудні та лютому Північна Корея проникла на сервери двох компаній, викравши креслення та фотографії підприємств.

Передбачається, що Північна Корея, можливо, готується до виробництва власних напівпровідників через труднощі з закупівлями через санкції.

"Пхеньян завжди заперечував свою причетність до кіберзлочинів, хоча Північну Корею звинувачують у кібератаках, що принесли мільйони доларів", - сказано в публікації.

Наголошується, що хакери застосували техніку під назвою "жити за рахунок землі", яка зводить до мінімуму кількість шкідливих кодів та ускладнює виявлення за допомогою захисного програмного забезпечення.

Ситуація в КНДР - деталі

Передбачається, що КНДР призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії. Про це вказують дані супутникового моніторингу, які аналізує південнокорейське видання NK Pro. Наголошувалося, що кілька російських суден з осені 2023 року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Проте вже три тижні ці перевезення не здійснюються.

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