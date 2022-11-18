Президент зазначив, що Росія багато брехала про цю катастрофу, але ключові факти все одно були встановлені.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що перші вироки у справі за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 – це міцна основа для засудження винних вищого рівня.

Як заявив глава держави у вечірньому зверненні до українців, ріешення, ухвалене в Нідерландах, є дуже важливим. Проте зараз вироки отримали лише три особи.

"Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський "Боїнг" у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня", – наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що йдеться про тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року.

"Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири і політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією, – це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру", – вважає президент.

Зеленський додав, що Україна має всі можливості, щоб це забезпечити. Зокрема, аби кожен російський воєнний злочин і кожен їхній терористичний удар отримали свою юридичну відповідь.

Справа по рейсу MH17

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році російською ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Тоді загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін. Суд визнав Пулатова невинним, провину Стрєлкова-Гіркіна вважає доведеною, учасниками запуску ракети визнано Харченка та Дубинського. Їх усіх заочно засудили до довічних термінів.

Євросоюз закликав РФ визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17.

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