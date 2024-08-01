За словами литовського міністра, є певні варіанти щодо вирішення цього питання.

Країни ЄС мають невикористані способи обмежити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Угорщина спростить видачу віз для них. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає видання LRT.

За його словами, Литва вже звернулася до Єврокомісії для оцінки рішення Угорщини, проте виключила можливість односторонніх дій, наголосивши на можливості регіонального тиску.

"Наступним кроком може бути пошук регіонального рішення, що ми й раніше робили. Є можливості. Наприклад, я поки що говорю суто теоретично, (будь-яка - BNS) країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але щодо кожного з них відбуватимуться консультації з іншими державами-членами. Це, звісно, дуже обмежує іншу сторону і обтяжує її бюрократичними процедурами, але я просто хочу сказати, що є певні варіанти вирішення. Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила", - пояснив дипломат. Відео дня

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для росіян та білорусів збільшує безпекові ризики в Європі, пише LRT.

"Односторонні рішення Угорщини, в тому числі про спрощення видачі віз громадянам Росії та Білорусі, суперечать цінностям, принципам солідарності та домовленостям ЄС. Угорщина, яка дозволяє громадянам країни-агресора, Росії, і країни, яка бере участь [в агресії], Білорусі, вільно подорожувати Європою, збільшує ризики для безпеки в Європі", - зауважив Науседа.

Також президент Литви прокоментував будівництво АЕС "Пакш" в Угорщині, яке буде здійснюватися "Росатомом" та білоруськими представниками, що не змогли справитися з проблемами безпеки на Островецькій атомній електростанції в Білорусі і які захопили українську ЗАЕС. За його словами, це проєкт, який мав сумнівний сенс.

Спрощення видачі віз для громадян РФ та Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Угорщина викликала невдоволення країн ЄС, оскільки дозволила громадянам РФ та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.

"Ось уже кілька днів росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу. Це стало можливим завдяки реєстрації в Угорщині як заробітчан, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців із Росії та Білорусі в липні", - написали журналісти німецького видання RND.

Пізніше речниця з питань міграції і внутрішньої безпеки Аніта Гіппер заявила, що Європейська комісія з'ясує, чи не порушує Угорщина правила Євросоюзу при спрощенні в’їзду для росіян та білорусів.

"Європейська комісія буде на зв'язку з угорською владою з цього питання, зокрема, аби уточнити масштаб застосування цієї схеми і чи відповідає вона правилам ЄС", - наголосила вона.

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