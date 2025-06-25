Авторитетні американські ЗМІ фактично спростували попередні заяви Трампа щодо наслідків атаки США на Іран.

Президент США Дональд Трамп розкритикував CNN та New York Times, які опублікували розвіддані, що заперечують його заяви про повне знищення ядерної програми Ірану внаслідок американських ударів.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що "фейкові новини" CNN і "провальна" New York Times "принижують одну з найуспішніших військових операцій в історії" американської армії.

"Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені! І (New York - УНІАН) Times, і CNN зазнають жорсткої критики від громадськості!" — додав Трамп.

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Витік секретних даних про удар по Ірану

Нагадаємо, в ніч на 22 червня США здійснили удари по трьох ядерних обʼєктах на території Ірану.

Відразу після атаки президент Трамп стверджував, що всі обʼєкти було знищено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран вже не зможе мати ядерну зброю.

За даними низки американських ЗМІ, зокрема CNN та New York Times, удари Сполучених Штатів Америки не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана. Імовірно, атака лище відкинула її на кілька місяців назад.

Два джерела сказали журналістам, що запаси збагаченого урану, які мав Іран, знищені не були. Один зі співрозмовників також заявив, що центрифуги в основному "неушкоджені". Білий дім цю інформацію спростовує.

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