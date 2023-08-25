Екс-президент США впевнений, що закінчити війну не так вже важко.

Екс-президент США Дональд Трамп, який серйозно націлений на новий президентський термін, заявив, що США повинні вийти з опосередкованого конфлікту з Росією і терміново зупинити бойові дії в Україні. Таку думку він висловив в ефірі у скандального телеведучого Такера Карлсона, відомого своїми відкрито проросійськими поглядами.

"Президент повинен працювати, він повинен витягнути нас з опосередкованого конфлікту з Росією в Україні. Це можна зробити, це не так вже й важко. Звичайно, він [Байден] не здатний цього зробити, оскільки він некомпетентний, але ця війна повинна закінчитися негайно", – вважає Трамп.

За його словами, зупинити війну потрібно "не заради тієї чи іншої сторони, а просто тому що сотні і тисячі людей гинуть".

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"Уявіть, що ви сидите в своїй квартирі, і раптом в будинок влітають ракети, і все руйнується. І не важливо, це росіяни, чи це українці, це має припинитися. І зупинити це досить просто. Якби я був президентом, ця війна не почалася б", – сказав Трамп.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Трамп, який планує брати участь у майбутніх президентських виборах у 2024 році, на передвиборчому мітингу відкрито закликав конгресменів-республіканців блокувати нові поставки військової допомоги Україні. Це питання він поставив у пряму залежність від корупційних скандалів навколо родини Джо Байдена.

Водночас Держудепартамент США запевняє, що гарантії безпеки України будуть зафіксовані таким чином, щоб пережити будь-якого американського президента. Зараз йде обговорення гарантій з Україною і Конгресом, щоб зрозуміти довгострокову структуру фінансування.

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