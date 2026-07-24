Туристи розповіли, куди більше не поїдуть навіть задарма: названо 4 'країни-розчарування'

Брудні пляжі, нахабні продавці та байдужий персонал – читачі розкрили, які напрямки насправді не варті грошей.

Було проведено опитування серед мандрівників і зібрано історії про курорти, які виявилися суцільним розчаруванням. Про це пише видання Iltalehti.

У списку "антирекомендацій" опинилися одразу чотири популярні туристичні напрямки.

Болгарія

Одна з читачок розповіла, що в готелі їй дісталася кімната без шибки у вікні. Адміністратор просто засмикнув штори і знизав плечима – і це попри те, що з нею була дворічна дитина.

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Нову кімнату вдалося отримати лише після наполегливих вимог. А їдальня була просто неба, де під ногами бігали кури і навіть клювали людей за голі ступні. Їжу туристка назвала вкрай низькоякісною.

Єгипет

Курорт Шарм-ель-Шейх запам'ятався туристам суцільними спробами розвести на гроші. Одній родині продали екскурсію зі снорклінгом, але вже на човні з'ясувалося, що маска в ціну не входить, а чайові – обов'язкові.

Туристи також скаржаться на нав'язливих вуличних торговців і таксистів, які нібито "ввічливо" відчиняли двері авто – насправді щоб мати привід притиснутися до жінок. А поки одна з родин була на екскурсії, працівник готелю порпався в їхніх валізах прямо в номері.

Каїр туристам сподобався архітектурою, але вони кажуть, що там надто багато шахраїв. Хтось із опитаних узагалі підсумував враження одним словом: брудно і спекотно.

Франція

Париж розчарував туристів не архітектурою, а ставленням людей. Одна з читачок, яка вільно розмовляє французькою, зізналася, що місто здалося їй неохайним і перевантаженим туристами, а персонал у сфері обслуговування – грубим навіть попри знання мови.

Ще одна мандрівниця, яка об'їздила 18 країн Європи, назвала Францію єдиною державою, куди б не повернулася – за її словами, люди там зовсім не привітні.

Домініканська Республіка

Найгостріші звинувачення пролунали на адресу Домінікани. Одна з читачок розповіла, що саме тут у неї вперше в житті зникли гроші прямо в зоні басейну готелю. Гіди, за її словами, коштують шалено дорого, а система в цілому корумпована.

Додалося й дрібних незручностей: таксист попросив принести йому банани зі шведського столу, а спокійно погуляти містом самостійно так і не вдалося.

Турист поділився гірким досвідом

Раніше ми писали про подібний випадок з американським тревел-журналістом Біллом Како, який під час подорожі до перуанського Куско – одного з найвисокогірніших міст світу на висоті 3 400 метрів – злегковажив попередженнями про гірську хворобу. Внаслідок цього чоловік страждав від зневоднення, головного болю та слабкості, а рівень кисню в його крові впав до 85% при нормі 95–100%. Йому навіть довелося викликати в номер медичний кисневий балон.

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