Держсекретар США наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

Підтримка України й протидія російській агресії стали одними з основних тем засідання Консультативного комітету США – Японія з питань безпеки 11 січня 2023 року. Вашингтон і Токіо погодилися на необхідності "продовжувати рішучу підтримку Україні".

"Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна, що загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах – включно з тим, що всі нації повинні мати можливість визначати власний шлях, а також мати право на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", – цитує слова Блінкена "Укрінформ".

Держсекретар США наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

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Водночас міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші, зі свого боку зазначив, що російська агресія проти України "розхитує основи міжнародного порядку".

Він додав, що під час зустрічі в Вашингтоні Японія та США зайняли спільну позицію, що РФ вдається до "безрозсудної ядерної риторики та атак на цивільну інфраструктуру". Крім того, Хаяші зауважив, що Вашингтон і Токіо погодилися на необхідності "продовжувати рішучу підтримку Україні".

Війна в Україні: підтримка світу

Під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard. Роту танків передадуть в рамках міжнародної коаліції.

На Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує передати Україні бойові танки Challenger 2 для захисту від російського вторгнення. Речник уряду оголосив, що прем'єр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "працювати з партнерами" в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи передачу танків".

Крім того, Канада закупить в США системи ППО NASAMS і передасть їх Україні. Міністр оборони Канади Аніта Ананд зазначила, що це буде перша система ППО, передана Канадою для потреб української армії.

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