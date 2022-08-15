Російська агресія проти України створила, серед іншого, продовольчу й енергетичну кризи, які поширюють світом невпевненість і роздратування життям.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що міжнародна спільнота не має забувати, що російська агресія є першопричиною глобальних криз.

Як сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook, він зустрівся з амбасадорами української державної благодійної платформи UNITED24 Андрієм Шевченком і актором Лієвом Шрайбером.

"Обговорили, як можемо зберегти максимальну увагу світу до потреб нашого захисту. Щотижня це завдання набуває більшої ваги", - заявив Зеленський.

"Росія створила стільки криз, зокрема й кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу й енергетичну кризи, які поширюють світом невпевненість і роздратування життям. Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз, а саме: російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше", - додав президент.

"Я вдячний усім, хто виконує цю важливу функцію, зокрема амбасадорам UNITED24. Їхня активність – це мільярди гривень для України та постійне збільшення уваги до потреб нашої держави й людей", - відзначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, до ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24 за три місяці роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків склала понад 6 млрд грн.

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