Угода може включати надання винищувачів F-16.

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з В’єтнамом щодо угоди про передачу зброї, яка може розлютити Китай та залишити Росію за бортом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох людей, знайомих з угодою.

Зазначається, що ця угода може стати найбільшою в історії передачею зброї між колишніми противниками в холодній війні. Пакет, який може бути сформований протягом наступного року, може включати продаж парку американських винищувачів F-16.

Угода все ще знаходиться на ранніх стадіях, точні умови ще не розроблені, і може не відбутися. Але це була ключова тема в’єтнамсько-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні за останній місяць.

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"Згідно з іншим джерелом, Вашингтон розглядає можливість структурування спеціальних умов фінансування для дорогого обладнання, яке могло б допомогти бідному В’єтнаму відійти від традиційної залежності від дешевої зброї російського виробництва", - зазначає Reuters.

При цьому видання наголошує, що велика збройна угода між США та В’єтнамом може роздратувати Китай. Територіальна суперечка між В’єтнамом і Китаєм, загострюється в Південно-Китайському морі і пояснює, чому В’єтнам прагне розбудувати морську оборону.

Після скасування ембарго на поставки зброї у 2016 році оборонний експорт США до В’єтнаму був обмежений кораблями берегової охорони та навчально-тренувальними літаками, тоді як Росія поставила близько 80% арсеналу країни.

В’єтнам щорічно витрачає близько 2 мільярдів доларів на імпорт зброї, і Вашингтон очікує, що в довгостроковій перспективі вони зможуть перекласти частину цього бюджету на зброю зі Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, особливо Південної Кореї та Індії.

Війна в Україні ускладнила давні стосунки Ханоя з Москвою. Тим не менш, В'єтнам також активно веде переговори з Москвою щодо нової угоди про постачання зброї, яка може спричинити санкції США, повідомляє Reuters.

Китай готується до війни

У березні лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових готуватися до війни. Із ким саме доведеться воювати, він не сказав, але не важко здогадатися, що мова йде про битву за Тайвань проти США і їхніх союзників.

Ще до цієї заяви ЦРУ кілька разів попереджало, що Китай може почати війну проти Тайваню, імовірно, у 2025 та 2027 роках.

Раніше американська розвідка повідомила, що Китай активно готується до війни із США. .

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