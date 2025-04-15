Віцепрезидент США вважає, що Європа у питаннях безпеки надто залежна від Сполучених Штатів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він дуже розчарований Європою, зокрема тим, що європейські лідери ігнорують волю своїх громадян, особливо щодо економічної та міграційної політики. Також він сказав, що Європа дуже залежна від США у безпековій сфері. Про це йшлося в інтерв’ю Венса виданню UnHerd.

"Ми дуже розчаровані - "ми" - це я, президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) і, звичайно, вся адміністрація Трампа, - що європейське населення продовжує вимагати більш розумної економічної та міграційної політики, а лідери Європи продовжують ігнорувати волю своїх громадян та пропонувати європейським народам протилежне тому, за що вони, здається, проголосували", - зазначив віцепрезидент США.

На його думку, "політика відкритих кордонів" підриває довіру до демократії, пише видання. Як зазначив Венс, "весь демократичний проєкт Заходу розпадається, коли люди продовжують вимагати менше міграції, а їхні лідери винагороджують їх більшою міграцією".

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Окремо віцепрезидент Штатів висловився щодо питання безпеки, наголосивши, що вся інфраструктура безпеки Європи протягом усього його життя субсидувалася Сполученими Штатами Америки. За його словами, ще чверть століття тому "в Європі було багато потужних збройних сил, принаймні збройних сил, які могли захистити свою батьківщину".

Що ж до теперішнього часу, каже Венс, то "більшість європейських країн не мають збройних сил, які могли б забезпечити їм розумну оборону".

"Британці є очевидним винятком, французи є очевидним винятком, поляки є очевидним винятком. Але в певному сенсі вони є винятками, які підтверджують правило, що європейські лідери радикально замало інвестували в безпеку, і це має змінитися", - наголосив віцепрезидент США.

Послання Венса до Європи, каже він, таке саме, як і послання колишнього президента Франції Шарля де Голля у розпал Холодної війни, коли він наполягав на необхідності здорової міри незалежності від Вашингтона.

Венс сказав, що де Голль любив Сполучені Штати Америки, але він визнавав те, "що визнаю і я: що постійне перебування Європи в ролі васала США у сфері безпеки — не в інтересах ні Європи, ні Америки".

На думку віцепрезидента, те, що Європа стає більш незалежною, - "це добре для Сполучених Штатів:

"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що їм скажуть робити американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я також не думаю, що це в наших інтересах".

Інші заяви Венса

Як повідомляв раніше УНІАН, Венс нарвався на критику з боку Китаю на тлі його коментарів про "китайських селян". Нещодавно він спробував стати на захист митної політики Трампа, яка спричинила стрімке падіння ринку. Віцепрезидент пояснив, ніби США "позичають гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які виробляють ці китайські селяни". Представник МЗС Китаю Лін Цзянь, що "дивно і прикро чути, як цей віцепрезидент робить такі неосвічені і неповажні зауваження".

Також він став на захист спецпредставника президента США Стіва Віткоффа після його скандальних заяв про Україну. Венс назвав Віткоффа "чудовим хлопцем, який робить неймовірну роботу". "Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - написав віцепрезидент.

Також віце-президент США заявляв, що найкращий спосіб захистити Україну від чергового російського вторгнення - це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України. "Якщо вам потрібні реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете, щоб Володимир Путін не вторгся в Україну знову, то найкраща гарантія безпеки - це дати американцям економічну вигоду в майбутньому України", - сказав він.

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