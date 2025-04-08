Закиди Венса китайські користувачі назвали іронічними, зважаючи на його власне походження.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс нарвався на критику з боку Китаю на тлі його коментарів про "китайських селян". Скандальні слова Венса викликало широкий гнів в китайському сегменті Інтернету, пише CNN.

Так, минулого тижня, виступаючи в етері Fox News, віцепрезидент США спробував стати на захист митної політики Дональда Трампа, яка спричинила стрімке падіння ринку. Він виступив проти "глобалістичної економіки".

"Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам Америки? А відповідь полягає в тому, що вона, по суті, базується на двох принципах – залучення величезної кількості боргів для купівлі речей, які інші країни виробляють для нас. Щоб зробити це трохи більш зрозумілим, ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які виробляють ці китайські селяни", – заявив він.

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Представник МЗС Китаю Лін Цзянь, коментуючи цю заяву, сказав, що "дивно і прикро чути, як цей віце-президент робить такі неосвічені і неповажні зауваження".

Слова Венса також активно обговорюють у китайському сегменті Інтернету. Вони викликали шквал гніву в країні, де заводські цехи заставлені промисловими роботами, а міста пересідають на вітчизняні електромобілі.

"Цей справжній "селянин", який вийшов із сільської Америки, здається, не бачить перспективи. Багато людей закликають його приїхати і побачити Китай на власні очі", – заявив Ху Сіцзінь, колишній головний редактор китайського державного таблоїду Global Times.

Хештег, пов'язаний з висловлюванням Венса, став найпопулярнішою темою на Weibo в понеділок увечері, а до вечора вівторка він зібрав 140 мільйонів переглядів. Люди активно критикують заяви Венса:

"Подивіться, це їхнє справжнє обличчя – зарозуміле і грубе, як завжди", – сказано в одному з коментарів.

"Може, ми й селяни, але у нас найкраща у світі швидкісна залізнична система, найпотужніші логістичні можливості, провідні технології штучного інтелекту, автономного водіння та безпілотників. Хіба такі селяни не вражають?" – написав інший користувач.

Інші ж нагадали, що "сільські" закиди Венса виглядають іронічно, адже і сам він походить не з багатої родини. У своїй книзі "Hillbilly Elegy" чинний віцепрезидент США сам розповідав про дитинство, яке пройшло в бідності, жорстокому поводженні та наркозалежності його матері.

США і Китай: останні новини

Агресивна митна політика Дональда Трампа зачепила і Китай. США запровадили 34% мит на китайські товари. У відповідь на цей крок Пекін вжив анологічних заходів, що спровокувало погрози з боку Трампа.

"Якщо Китай не скасує своє підвищення на 34%, що перевищує вже існуючі довгострокові торгові зловживання, до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", – заявив американський лідер у соцмережі Truth Social.

Пізніше ABC News з посиланням на представника Білого дому повідомило, що з цими додатковими митами загальний розмір мит проти Китаю може сягнути 104%.

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