Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не торгує своїми територіями. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Facebook, коментуючи пропозицію президента Бразилії Інасіо Лула да Сілви віддати Росії Крим.

"Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі", - наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Відео дня

Скандальна заява президента Бразилії - що сталося

Як повідомлялося, 6 квітня президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну.

На його думку, якщо Україна погодиться поступитися півостровом, війна закінчиться.

"Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", - висловився бразильський президент.

Вас також можуть зацікавити новини: