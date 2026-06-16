США відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Американська дипломатка заявила, що удари по мирних жителях і християнських святинях є неприйнятними та закликала до припинення війни.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований російський удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено територію Києво-Печерської лаври та постраждали житлові будинки. Про це дипломатка написала на сторінці посольства США в Україні в соцмережі X.

За словами Девіс, вона особисто побачила наслідки атаки на одну з найвідоміших історичних і духовних пам'яток України – Києво-Печерську лавру.

Також американська посадовиця звернула увагу на удари по житлових кварталах столиці, через які були госпіталізовані як дорослі, так і діти.

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"Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися", – наголосила Девіс.

Атака на Києво-Печерську лавру - інші реакції

Як повідомляв УНІАН, європейські дипломати засудили атаку РФ по об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО в Києві у ніч проти 15 червня. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що російський удар по Києво-Печерській лаврі для французів це як бомбардування Нотр-Даму.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, удар свідчить про небажання Росії вести мирні переговори.

Коментуючи атаку на Лавру, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав її ударом по одному з найсвятіших місць християнського світу. Він зауважив, що "для Росії вже не існує жодних червоних ліній".

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос припустила, що Росія не випадково атакувала Україну саме 15 червня, адже саме в цей день відкривається перший переговорний кластер України з ЄС.

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