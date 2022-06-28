Окремо йшлося про російські енергоносії та поступову відмову від них.

Лідери G7 обіцяють продовжувати санкційний тиск на РФ та допомогати Україні у боротьбі із окупантами.

Про це йдеться у комюніке G7, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку в її мужньому захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми готові досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами й установами та Україною щодо стійких зобов’язань у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе та забезпечити її вільне та демократичне майбутнє", - йдеться у документі.

Лідери G7 також обіцяють продовжувати накладати серйозні та довготривалі санкції на Росію, зокрема на золото, щоб допомогти покласти край цій війні.

Одночасно зазначається про готовність допомогти стабілізувати та трансформувати світову економіку та зобов’язання поступово відмовитися від залежності від російської енергетики без шкоди для кліматичних та екологічних цілей.

"Ми працюватимемо над тим, щоб поступово знищити нашу залежність від російської енергетики, у тому числі шляхом поступового припинення або заборони на імпорт російського вугілля та нафти. Ми закликаємо Китай вплинути на Росію, щоб та негайно припинила військову агресію – і негайно та беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться у комюніке.

Лідери "Великої сімки" також застерегли РФ від застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї або пов'язаними із нею речовинами в Україні. Такі дії матимуть серйозні наслідки

"Агресія росії проти України створює широкі загрози, в тому числі для нашої критичної інфраструктури. Тому ми вживаємо заходів для підвищення кіберстійкості цифрових технологій інфраструктури всередині та між нашими країнами", - йдеться у документі.

До заяви лідерів G7 такод приєдналися лідери Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та Південної Африки.

Раніше лідери країн "Великої сімки" відреагували на ракетний удар російської армії по торговому центру в Кременчуці. Вони запевнили, що президент РФ Володимир Путін і всі винні понесуть відповідальність.

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