У російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку".

У США закривають російський візовий центр і позбавляють російських дипломатів податкових привілеїв. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов.

За словами посла, закриються обидва відділення візового центру - у Вашингтоні та Нью-Йорку. Антонов поскаржився, що "тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження".

Крім того, він повідомив, що у російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку", назвавши це "дрібним, капосним випадом" з боку США.

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За його словами, американська адміністрація своє рішення ніяк не пояснила.

Дипломат також зазначив, що Росія розгляне можливі заходи у відповідь.

Російські дипломати - новини

Раніше Польща ввела обмеження на пересування російських дипломатів країною. Як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, російські дипломати зможуть пересуватися в межах Мазовії, а консули - тільки в тих воєводствах, де вони працюють, водночас це стосуватиметься всіх дипломатів, крім посла.

Пізніше міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа голові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепу Боррелю з проханням заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку й обмежити їхнім перебуванням у країнах, де вони акредитовані.

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