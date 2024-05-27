В МЗС Польщі пояснюють таке рішення веденням Росією гібридної війни проти Європейського Союзу.

Польща ввела обмеження на пересування російських дипломатів країною. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє tvn24.

За його словами, таке рішення є відповіддю на ведення Росією гібридної війни проти Європейського Союзу - в тому числі проти Польщі. Він уточнив, що посольство РФ найближчим часом отримає ноту з цього приводу.

"Я щойно оголосив про польське рішення у зв’язку з участю російської держави у гібридній війні проти Європейського Союзу, а також проти Польщі. ... Це будуть обмеження як для самого посольства, так і для консульського персоналу РФ у Польщі", – сказав Сікорський. Відео дня

Він зазначив, що "російські дипломати зможуть пересуватися в межах Мазовії, а консули - лише в тих воєводствах, де вони працюють", водночас це стосуватиметься "всіх дипломатів, крім посла".

Російські дипломати: останні новини

На початку травня стало відомо, що Велика Британія висилає російського воєнного аташе. Також у Королівстві знімуть дипломатичний статус з кількох об'єктів нерухомості, якими користуються росіяни.

Як сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, ці рішення пов'язані із зловмисною діяльністю Росію у Британії та Європі.

Також УНІАН повідомляв, що російських дипломатів піймали на розвідувальній діяльності в Австрії. Відень оголосив дипломатів пересонами нон-грата, адже їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.

Вас також можуть зацікавити новини: