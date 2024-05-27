Польща ввела обмеження на пересування російських дипломатів країною. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє tvn24.
За його словами, таке рішення є відповіддю на ведення Росією гібридної війни проти Європейського Союзу - в тому числі проти Польщі. Він уточнив, що посольство РФ найближчим часом отримає ноту з цього приводу.
"Я щойно оголосив про польське рішення у зв’язку з участю російської держави у гібридній війні проти Європейського Союзу, а також проти Польщі. ... Це будуть обмеження як для самого посольства, так і для консульського персоналу РФ у Польщі", – сказав Сікорський.Відео дня
Він зазначив, що "російські дипломати зможуть пересуватися в межах Мазовії, а консули - лише в тих воєводствах, де вони працюють", водночас це стосуватиметься "всіх дипломатів, крім посла".
Російські дипломати: останні новини
На початку травня стало відомо, що Велика Британія висилає російського воєнного аташе. Також у Королівстві знімуть дипломатичний статус з кількох об'єктів нерухомості, якими користуються росіяни.
Як сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, ці рішення пов'язані із зловмисною діяльністю Росію у Британії та Європі.
Також УНІАН повідомляв, що російських дипломатів піймали на розвідувальній діяльності в Австрії. Відень оголосив дипломатів пересонами нон-грата, адже їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.
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