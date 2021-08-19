Також США разом із 20 іншими країнами стежитимуть за можливими порушеннями прав жінок у Афганістані.

США зажадали від "Талібану" дозволити всім охочим афганцям безперешкодно залишити країну.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час прес-брифінгу в Держдепартаменті, передає Голос Америки.

За її словами, американські військові літаки за останню добу евакуювали близько 2 тисяч осіб, проте надходять повідомлення про перешкоди цьому процесу з боку талібів. Вона зазначила, що в цілому США евакуювали з Афганістану близько 5 тис.осіб.

"Ми бачили повідомлення про те, що таліби, усупереч своїм публічним заявам і зобов'язанням перед нашим урядом, не дозволяють афганцям, які бажають залишити країну, дістатися до аеропорту", - сказала Шерман.

США очікують, що таліби дозволять усім американським громадянам, громадянам третіх країн і всім афганцям, котрі бажають виїхати, зробити це безпечно і не зазнаючи переслідувань, повідомила Шерман.

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За словами Шерман, до Кабула скоро прибуде колишній посол США в Афганістані Джон Басс, а також командувач 82-ю повітряно-десантною дивізією генерал-лейтенант Кріс Донаг'ю. Він координуватиме процес евакуації. Найближчими днями Вашингтон планує подвоїти кількість співробітників посольства в Кабулі, щоб евакуювати з країни якомога більше людей, які можуть піддатися репресіям з боку талібів.

Крім цього Шерман додала, що США і їхні союзники продовжуватимуть боротися за права жінок у Афганістані.

"Вчора таліби провели прес-конференцію, на якій заявили, що мають намір дозволити жінкам працювати й вчитися, але тільки в рамках [правил шаріату]. Сполучені Штати і міжнародна спільнота будуть уважно стежити за тим, як майбутній уряд в Афганістані буде забезпечувати права і свободи, на які мають право жінки та дівчатка в цій країні", - підкреслила вона.

За словами дипломата, США разом із 20 іншими країнами будуть моніторити можливі порушення прав жінок в Афганістані.

"Ми будемо використовувати всі наявні у нас економічні, дипломатичні та політичні інструменти, щоб змусити Талібан відповідати за свої слова", - додала Шерман.

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Автор: Олександр Топчій