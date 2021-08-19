США зажадали від "Талібану" дозволити всім охочим афганцям безперешкодно залишити країну.
Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час прес-брифінгу в Держдепартаменті, передає Голос Америки.
За її словами, американські військові літаки за останню добу евакуювали близько 2 тисяч осіб, проте надходять повідомлення про перешкоди цьому процесу з боку талібів. Вона зазначила, що в цілому США евакуювали з Афганістану близько 5 тис.осіб.
"Ми бачили повідомлення про те, що таліби, усупереч своїм публічним заявам і зобов'язанням перед нашим урядом, не дозволяють афганцям, які бажають залишити країну, дістатися до аеропорту", - сказала Шерман.
США очікують, що таліби дозволять усім американським громадянам, громадянам третіх країн і всім афганцям, котрі бажають виїхати, зробити це безпечно і не зазнаючи переслідувань, повідомила Шерман.
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За словами Шерман, до Кабула скоро прибуде колишній посол США в Афганістані Джон Басс, а також командувач 82-ю повітряно-десантною дивізією генерал-лейтенант Кріс Донаг'ю. Він координуватиме процес евакуації. Найближчими днями Вашингтон планує подвоїти кількість співробітників посольства в Кабулі, щоб евакуювати з країни якомога більше людей, які можуть піддатися репресіям з боку талібів.
Крім цього Шерман додала, що США і їхні союзники продовжуватимуть боротися за права жінок у Афганістані.
"Вчора таліби провели прес-конференцію, на якій заявили, що мають намір дозволити жінкам працювати й вчитися, але тільки в рамках [правил шаріату]. Сполучені Штати і міжнародна спільнота будуть уважно стежити за тим, як майбутній уряд в Афганістані буде забезпечувати права і свободи, на які мають право жінки та дівчатка в цій країні", - підкреслила вона.
За словами дипломата, США разом із 20 іншими країнами будуть моніторити можливі порушення прав жінок в Афганістані.
"Ми будемо використовувати всі наявні у нас економічні, дипломатичні та політичні інструменти, щоб змусити Талібан відповідати за свої слова", - додала Шерман.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, у тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян із шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан.
- 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.