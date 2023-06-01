30 травня атака безпілотників пройшла в безпосередній близькості від "імператорської" резиденції.

Володимир Путін, який з'їхав з глузду на грунті імперської величі і явно бачить себе новоявленим російським імператором, вибудував для себе і своєї рідні подобу "Царського села" під Москвою. Про це йдеться в матеріалах великого журналістського розслідування, яке опублікувало російське опозиційне видання "Проект".

Якщо справжнє Царське село російських імператорів знаходилося на південній околиці Санкт-Петербурга, то свій аналог імперської садиби Путін збудував навколо офіційної резиденції президента РФ в Ново-Огарьово на захід від Москви.

"Підмосковна садиба в Ново-Огарьово стала резиденцією Путіна, як тільки він прийшов до влади, і повинна залишитися такою аж до його смерті — глава держави вибрав її в якості свого довічного місця проживання", – пише видання.

Відео дня

Згодом диктатор облаштував резиденцію під себе так, як йому хотілося – сюди навіть підвели секретну залізничну гілку. Також Путін вирішив поселити своїх родичів в найближчій окрузі, тому його дочки Марія і Катерина, виходячи заміж, отримували в якості приданого елітну нерухомість недалеко від офіційної резиденції президента РФ. При цьому побутові потреби президентської сім'ї частково задовольняли за рахунок держави – наприклад, їх обслуговувала президентська пральня.

Однак з метою конспірації на президентських дочок це майно не записували. Так, палац молодшої дочки Катерини після весілля записали на її чоловіка Кирила Шамалова. Колишня дружина Путіна Людмила теж оселилася поруч з президентською резиденцією. Причому вона встигла вийти заміж після розлучення з Путіним, але це не завадило їй отримати елітне житло, яке записали на все того ж Шамалова – чоловіка молодшої дочки президента РФ.

Однак головне, що потрібно знати про всі ці палаци – незалежно від номінального власника споруд, земля, на якій вони побудовані, належить особисто Володимиру Путіну. Всі ці об'єкти знаходяться гранично близько від путінської резиденції в Ново-Огарьово – буквально в 10 хвилинах пішки.

Зрозуміло, палацами біля путінської резиденції майно його рідні не обмежується. Наприклад, згаданий Шамалов володіє величезною ділянкою в 15 хвилинах їзди від основного будинку — в селі Знаменське. Вартість об'єкта оцінюється як мінімум в 6 млрд рублів.

Цікаво, що після розриву відносин молодшої дочки Путіна Катерини з Кирилом Шамаловим президентський зять тут же позбувся всієї своєї нерухомості в "Царському Селі". Всі ці об'єкти перейшли у власність якогось АТ "Корал", яке, як з'ясували журналісти, належить близькому другу Володимира Путіна олігарху Аркадію Ротенбергу.

Однак сам Шамалов навряд чи може вважати себе жертвою в даній ситуації, оскільки замість втраченої нерухомості він отримав "відкупні" в розмірі 2,3 млрд рублів – сильно менше вартості об'єктів, але все одно чимало.

"Це відбирання, як і багато інших операцій в інтересах Путіна, проходило за допомогою грошей, накопичених в західних банках. 2 жовтня 2019 року "Корал" отримав на свій рахунок 2,37 млрд руб.зі Швейцарії. Майже всі ці гроші — 2,35 млрд — компанія відразу ж перевела на особистий рахунок Шамалова за договором купівлі-продажу нерухомості", – пише видання.

Журналісти відзначають, що під час масованої атаки дронів на Москву 30 травня маршрут польоту безпілотників проходив досить близько від Ново-Огарьово і "Царського села".

Палац Путіна в Геленджику

Про велику любов Путіна до царської розкоші відомо давно. У січні 2021 року "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального випустив документальний фільм про величезний палац російського диктатора недалеко від міста Геленджик на Чорноморському узбережжі РФ.

Крім основного палацу, на ділянці розташований Льодовий палац, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і багато інших об'єктів.

Згодом російський мільярдер Аркадій Ротенберг змушений був заявити, що він є власником цього палацу.

Вас також можуть зацікавити новини: