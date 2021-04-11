Статуя Христа в Ріо / фото REUTERS

У Бразилії будують нову статую Христа. Вона буде вище знаменитої статуї в Ріо-де-Жанейро.

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Статуя в місті Енкантадо матиме висоту 43 метри, що зробить її третьою за висотою статуєю Ісуса в світі.

Минулого тижня робітники закінчили монтаж голови і рук.

Будівництво ініціював місцевий політик Адроальдо Конзатті, який помер у березні від коронавірусу.

Проект вартістю 350 000 доларів планують завершити цього року. Його будівництвом займається Асоціація друзів Христа. Необхідну суму зібрали за допомогою пожертвувань.

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Автор: Людмила Жерновська