У Бразилії будують нову статую Христа. Вона буде вище знаменитої статуї в Ріо-де-Жанейро.
Читайте такожВ ОАЕ обрали першу жінку-астронавта в історії країниПро це пише BBC.
Статуя в місті Енкантадо матиме висоту 43 метри, що зробить її третьою за висотою статуєю Ісуса в світі.
Минулого тижня робітники закінчили монтаж голови і рук.
Будівництво ініціював місцевий політик Адроальдо Конзатті, який помер у березні від коронавірусу.
Проект вартістю 350 000 доларів планують завершити цього року. Його будівництвом займається Асоціація друзів Христа. Необхідну суму зібрали за допомогою пожертвувань.
$350,000 Christ statue being built in south of Brazil. "The idea came from local politician Adroaldo Conzatti, who died in March with Covid-19," says BBC. https://t.co/3pPTneUisU— Dom Phillips (@domphillips) April 11, 2021
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