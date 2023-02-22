За його словам, Україна очікує дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі щодо членства у НАТО.

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО, який має пройти в липні у Вільнюсі.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - повідомив в інтерв'ю BNS посол України в Литві Петро Бешта.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Зеленський вже відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель. Посол пояснив, що ці візити були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.

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"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - зазначив Бешта.

Вступ України до НАТО

Минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Потім генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що відповідне рішення мають схвалити всі 30 країн-членів блоку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що процес вступу України до НАТО буде дуже швидким, і він залежить саме від підсумків війни з РФ.

15 лютого Столтенберг прокоментував наближення України до членства.

"Стосовно України позиція НАТО не змінилася. Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз увага приділяється забезпеченню перемоги України у війні", - сказав він.

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