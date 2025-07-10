Ці ракети показали свою ефективність під час бойових дій в Україні.

Франція разом з партнерами вперше за 15 років відновила виробництво крилатих ракет SCALP/ Storm Shadow, які гарно показали себе під час війни в Україні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у соцмережі X.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил буде відновлено в 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення", - зазначив він.

За його словами, франко-британські ракети SCALP/Storm Shadow, які передали Україні, показали свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності та у вирішальних ситуаціях.

Відео дня

"Як спільне підприємство Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини, MBDA є символом провідної оборонної промисловості Європи", - запевнив Лекорню.

Франція та Україна - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву щодо підтримки України з боку Європи. За його словами, європейські країни продовжать підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

Макрон запевнив, що Європа ніколи не кине Україну та додав, що "коаліція охочих" продовжить домагатися припинення вогню між Україною і Росією.

"Щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший - правий", - запевнив французький лідер.

Також стало відомо, що Франція вирішила замінити свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Boeing E-3F на шведські Saab GlobalEy. За словами експертів, нові літаки мають бути заміною для американських Boeing E-3F Sentry, які перебувають у строю, починаючи з 1990-х років. Крім того, аналітики відповіли, чи може Україна отримати такі літаки від Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: