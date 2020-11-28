Влада Північної Кореї стратила двох чиновників на тлі економічних труднощів під час пандемії.
Про це йдеться в доповіді Національного агентства розвідки Південної Кореї, передає Associated Press.
Одного чиновника стратили за ввезення в країну заборонених товарів на тлі посиленого митного контролю на кордоні через пандемію. Ще один високопоставлений чиновник був страчений за звинуваченням у махінаціях з обміном валют.
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У південнокорейській розвідспільноті також відзначають, що керівник КНДР Кім Чен Ин останнім часом робив "безрозсудні вчинки" на тлі економічних труднощів, зокрема, підняв ціни на сировинні товари і скоротив обсяг промислового виробництва.
Крім того, в Північній Кореї призупинили рибну ловлю і виробництво солі через побоювання, що вона може бути заражена коронавірусом.
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