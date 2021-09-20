У 21-річної Каміли Ель не вистачало грошей на навчання в Університеті Флориди, і вона зареєструвалася на платформі OnlyFans.

Мешканка США Каміла Ель закинула навчання в університеті і почала заробляти понад мільйон доларів на рік, розміщуючи сексуальний контент на платформі OnlyFans.

Про це повідомляє The Sun.

21-річна студентка пояснила, що Університет Флориди дав їй мінімальну матдопомогу. Тому для оплати навчання їй довелося брати кредити. А для того, щоб їх закрити, вона зрідка почала продавати сексуальні знімки і відео на тематичних веб-сайтах.

Пізніше Ель зареєструвалася на платформі OnlyFans і "почала не тільки добре заробляти, але і отримувати задоволення від процесу створення контенту".

"Я завжди мріяла стати лікарем, але стрес від навчання і постійна нестача коштів позначилися на моєму психічному здоров'ї", – заявила Каміла.

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У підсумку вона прийняла рішення залишити навчання і зосередитися на просуванні свого акаунту на OnlyFans. Зараз дівчина заробляє по 150 тисяч доларів на місяць.

При цьому Ель зізналася, що сім'я не змирилася з її рішенням і перестала з нею спілкуватися.

Нагадаємо, мешканка США Моніка Халдт закинула роботу в школі і розбагатіла на продажу інтимних фотографій.

У 2015 році 35-річну вчительку звільнили зі школи у Швеції за те, що вона вимушено підробляла стриптизеркою. Після цього дівчина переїхала зі Швеції до США. А у 2016 році вона почала публікувати свої відверті фото на платформі OnlyFans і заробляти 200 тисяч доларів на місяць.

Автор: Віолетта Орлова