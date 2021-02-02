Манежну площу заповнили силовики / скріншот з відео

На Манежній площі в Москві, куди після рішення суду закликав виходити штаб Олексія Навального, почалися затримання.

Про це Telegram-канал Avtozak Live.

Відзначається, що площа по периметру повністю заповнили співробітники ОМОНу і Росгвардіі.

Після цього силовики оголосили в мегафон, що вхід на Манежну площу закритий. І співробітники МВС почали розподілятися групами по площі.

скріншот з відео

Вхід в Олександрівський сад, вихід з метро "бібліотека імені Леніна", а також вхід на Манежну площу з боку Воздвиженки перекрили. Метро в центрі також перекрили.

Станом на 20:25 було затримано як мінімум 10 осіб.

Також стало відомо, що людей почали затримувати поза кордоном силовиків.

Протести в Росії через арешт Навального

  • 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
  • Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
  • На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

  • Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
  • Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
  • В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Денис Прядко