На Манежній площі в Москві, куди після рішення суду закликав виходити штаб Олексія Навального, почалися затримання.
Про це Telegram-канал Avtozak Live.
Відзначається, що площа по периметру повністю заповнили співробітники ОМОНу і Росгвардіі.
Після цього силовики оголосили в мегафон, що вхід на Манежну площу закритий. І співробітники МВС почали розподілятися групами по площі.
Вхід в Олександрівський сад, вихід з метро "бібліотека імені Леніна", а також вхід на Манежну площу з боку Воздвиженки перекрили. Метро в центрі також перекрили.
Станом на 20:25 було затримано як мінімум 10 осіб.
Також стало відомо, що людей почали затримувати поза кордоном силовиків.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
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