Відомо про затримання як мінімум 10 осіб.

На Манежній площі в Москві, куди після рішення суду закликав виходити штаб Олексія Навального, почалися затримання.

Про це Telegram-канал Avtozak Live.

Відзначається, що площа по периметру повністю заповнили співробітники ОМОНу і Росгвардіі.

Після цього силовики оголосили в мегафон, що вхід на Манежну площу закритий. І співробітники МВС почали розподілятися групами по площі.

Вхід в Олександрівський сад, вихід з метро "бібліотека імені Леніна", а також вхід на Манежну площу з боку Воздвиженки перекрили. Метро в центрі також перекрили.

Станом на 20:25 було затримано як мінімум 10 осіб.

Також стало відомо, що людей почали затримувати поза кордоном силовиків.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Денис Прядко