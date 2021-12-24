Згідно з позовом, працівники регулярно стикаються з дитячою порнографією та іншим травмуючим контентом.

Модератори платформи TikTok подали колективний позов до її материнської компанії ByteDance Inc. через контент, який їм доводиться переглядати.

Згідно з позовом, 10000 модераторів регулярно стикаються з дитячою порнографією, відео зі зґвалтуваннями, обезголовлюванням і нанесенням каліцтв тваринам, пише Bloomberg. За словами однієї зі співробітниць, Кенді Фрейзер, їй доводиться дивитися ролики з канібалізмом, розбитими головами, стріляниною у школі та самогубствами.

У колективній скарзі йдеться, що компанія вимагає від модераторів роботи в шаленому темпі: вони мають переглядати сотні відео за 12-годинну зміну лише з однією годиною перерви на обід і двома 15-хвилинними перервами. На одне відео відводиться не більше 25 секунд, і одночасно доводиться працювати з трьома-десятьма роликами.

Читайте такожНа Харківщині жінка обеззброїла і випхала злодія з сокирою, який вдерся до будинкуПри цьому TikTok нарівні з TouTube і Facebook був серед соціальних мереж, які розробили рекомендації, що допомагають модераторам працювати із зображеннями жорстокого поводження з дітьми. Однак працівники стверджують, що платформа не надає обіцяну психологічну підтримку, а зміни так і не обмежуються чотирма годинами, як було обіцяно.

Фрейзер каже, що страждає посттравматичним стресовим розладом через тривожні відео, які їй доводилося дивитися. Вона погано спить і бачить кошмари. Жінка виступає від імені всіх модераторів і вимагає зобов'язати компанію виплатити компенсацію за психологічні травми, а також створити медичний фонд для модераторів.

У компанії поки не прокоментували ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, TikTok відвоював у пошуковика Google звання найбільш відвідуваного сайту у світі. Пошуковик був лідером за кількістю унікальних відвідувачів останні 10 років.

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