Особиста неприязнь Трампа до Зеленського тепер має величезний вплив на зовнішню політику США.

Президент України Володимир Зеленський на вихідних зробив певні кроки, щоб виправити збитки після сварки з президентом США Дональдом Трампом. Однак на нього чекає вкрай важкий шлях для відновлення відносин у Вашингтоні, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, розкол між Зеленським і Трампом загрожує порушити відносини США з Києвом і західними союзниками. Європейські лідери намагалися налагодити ці відносини, телефонуючи Зеленському та Трампу, проте високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що саме Зеленський має шукати шляхи примирення зі США.

Поки що він зробив "половинчасті" кроки, пише видання. Так, він висловив подяку США й особисто Трампу за військову допомогу впродовж багатьох років, але не вибачився за конфлікт в Овальному кабінеті.

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При цьому держсекретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського в неділю в інтерв'ю на ABC у зриві запланованого підписання угоди, заявляючи, що український президент "використовував кожну можливість, щоб спробувати виправдати Україну з кожного питання".

Джон Болтон, який півтора року був радником Трампа з національної безпеки в його перший термін, сказав, що особиста неприязнь Трампа до Зеленського тепер має величезний вплив на зовнішню політику США.

"Якщо йому подобається іноземний лідер, у нас хороші відносини з цією країною. Якщо йому не подобається іноземний лідер, нам теж ні. Трамп любить визнавати, що йому не подобається Зеленський. Тож ось вам і рівняння", - додав він.

Джон Гербст, який був послом США в Україні за часів Джорджа Буша-молодшого, сказав, що Зеленський явно дратував Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті, неодноразово критикуючи Путіна і наполягаючи на наданні Трампом гарантій безпеки США перед камерами в прямому ефірі.

Зеленський "міг би краще поводитися", порушивши ці питання на приватній зустрічі після зустрічі в Овальному кабінеті, сказав Гербст. Україна дійсно потребує гарантій безпеки, сказав він, але зустріч у п'ятницю, як і інші взаємодії між лідерами, була затьмарена їхніми складними минулими відносинами.

"Історія важлива, тому що Трамп пам'ятає речі", сказав Гербст. "Він пам'ятає образи. Він також пам'ятає послуги".

Сварка Зеленського і Трампа

Раніше WSJ писало, що конфлікт Зеленського і Трампа був неминучий, оскільки Трамп по суті зайняв проросійську позицію у війні в Україні, а Зеленський не має наміру беззастережно підкорятися.

Водночас Bloomberg писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти, що розглядає Володимира Зеленського як перешкоду для надання допомоги Україні, однак зіштовхнулася з парадоксальним протистоянням з боку українців. Що більше США тиснуть на Зеленського, то більше українців стають на бік свого президента.

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