Що більше у США тиснуть на Зеленського, то більше українців стають на бік свого президента.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти, що розглядає Володимира Зеленського як перешкоду для надання допомоги Україні, однак зіштовхнулася з парадоксальним протистоянням з боку українців.

Як пише Bloomberg, політичні нападки США на Зеленського посилилися після п'ятничної перепалки в Білому домі. Тоді Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс назвали Зеленського неповажним і припустили, що його непоступливість, а не агресія Москви, є перешкодою на шляху до припинення вогню з Росією.

"Парадокс для Трампа і Венса полягає в тому, що чим більше вони тиснуть на Зеленського, тим більше українців стають на бік свого президента. Це динаміка, яка проявилася на вулицях Києва відразу після фіаско в Овальному кабінеті", - пише видання.

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"Трамп хотів принизити нас усіх... Незважаючи на те, що я не голосував за Зеленського, моя особиста підтримка президента після цього видовища зросла", - сказав 52-річний фотограф Владислав Мусієнко.

Глава збройних сил України генерал Олександр Сирський також висловив свою підтримку президенту, заявивши, що військові "разом із Верховним головнокомандувачем".

Інше питання - як довго ще люди залишатимуться єдиними в такій напруженій ситуації, зазначає Bloomberg.

Хоча на фронті спостерігається стабілізація, росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні. За словами джерел видання, росіяни також посилюють тиск на інформаційну сферу, створюючи розкол у військових колах, між військовими та суспільством, а також між Україною та її партнерами.

Водночас можливу мирну угоду багато українців сприймуть складно, і вона буде потенційно небезпечною з політичної точки зору для того, хто стоятиме при владі.

"Суспільні настрої свідчать про те, що навіть зміна президента не обов'язково призведе до появи лідера, прихильнішого до Трампа і його планів щодо якнайшвидшої нормалізації відносин із Росією", - зазначає видання.

Так, за даними соцопитування групи "Рейтинг", близько 83 % українців заявили, що погодилися б на припинення вогню тільки за умови надання гарантій безпеки - той самий камінь спотикання, який став причиною сварки в Білому домі. Тільки 2% погодилися б на припинення вогню без жодних умов.

Наслідки сварки Трампа і Зеленського

Як писав CNN, після конфлікту Зеленський має або чарівним чином "залікувати" розкол після сварки з американським лідером Дональдом Трампом, якось вижити без Америки, або відійти вбік і дозволити комусь іншому спробувати.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також заявив, що після скандалу в Білому домі український президент має подати у відставку. На це Зеленський зазначив, що рішення про відставку президента України має ухвалювати український народ.

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