Адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти, що розглядає Володимира Зеленського як перешкоду для надання допомоги Україні, однак зіштовхнулася з парадоксальним протистоянням з боку українців.
Як пише Bloomberg, політичні нападки США на Зеленського посилилися після п'ятничної перепалки в Білому домі. Тоді Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс назвали Зеленського неповажним і припустили, що його непоступливість, а не агресія Москви, є перешкодою на шляху до припинення вогню з Росією.
"Парадокс для Трампа і Венса полягає в тому, що чим більше вони тиснуть на Зеленського, тим більше українців стають на бік свого президента. Це динаміка, яка проявилася на вулицях Києва відразу після фіаско в Овальному кабінеті", - пише видання.
"Трамп хотів принизити нас усіх... Незважаючи на те, що я не голосував за Зеленського, моя особиста підтримка президента після цього видовища зросла", - сказав 52-річний фотограф Владислав Мусієнко.
Глава збройних сил України генерал Олександр Сирський також висловив свою підтримку президенту, заявивши, що військові "разом із Верховним головнокомандувачем".
Інше питання - як довго ще люди залишатимуться єдиними в такій напруженій ситуації, зазначає Bloomberg.
Хоча на фронті спостерігається стабілізація, росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні. За словами джерел видання, росіяни також посилюють тиск на інформаційну сферу, створюючи розкол у військових колах, між військовими та суспільством, а також між Україною та її партнерами.
Водночас можливу мирну угоду багато українців сприймуть складно, і вона буде потенційно небезпечною з політичної точки зору для того, хто стоятиме при владі.
"Суспільні настрої свідчать про те, що навіть зміна президента не обов'язково призведе до появи лідера, прихильнішого до Трампа і його планів щодо якнайшвидшої нормалізації відносин із Росією", - зазначає видання.
Так, за даними соцопитування групи "Рейтинг", близько 83 % українців заявили, що погодилися б на припинення вогню тільки за умови надання гарантій безпеки - той самий камінь спотикання, який став причиною сварки в Білому домі. Тільки 2% погодилися б на припинення вогню без жодних умов.
Наслідки сварки Трампа і Зеленського
Як писав CNN, після конфлікту Зеленський має або чарівним чином "залікувати" розкол після сварки з американським лідером Дональдом Трампом, якось вижити без Америки, або відійти вбік і дозволити комусь іншому спробувати.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також заявив, що після скандалу в Білому домі український президент має подати у відставку. На це Зеленський зазначив, що рішення про відставку президента України має ухвалювати український народ.