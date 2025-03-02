Зеленський покладається на власні інстинкти, а не на систему, і не готовий підкорятися.

Конфронтація українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа була неминуча, оскільки Трамп по суті зайняв проросійську позицію у війні в Україні, а Зеленський не має наміру беззастережно підкорятися.

Як нагадує The Wall Street Journal, Зеленський на початку російського вторгнення ухвалив рішення протистояти Володимиру Путіну. Так, у лютому 2022 року Зеленський розмовляв із низкою світових лідерів, включно з колишнім президентом Джо Байденом, які попереджали, що Україну захоплять за лічені дні, і Зеленському варто тікати. Однак на той час Зеленський відхилив ці поради і пригрозив звільнити будь-кого зі своїх помічників, хто запропонує йому покинути штаб-квартиру.

"Зіткнення двох альфа-самців"

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Жорстка сварка Зеленського і Трампа в прямому ефірі стала причиною найсерйознішого розриву між Вашингтоном і Києвом з моменту першого вторгнення Росії в Україну 2014 року. Тепер Україні загрожує не тільки припинення життєво важливої американської військової допомоги, а й можлива угода США з Москвою, унаслідок якої Україна опиниться в ізоляції, в той час як ослаблена санкціями Росія повертатиметься у світову економіку.

"Відбулося зіткнення двох альфа-самців. Зеленський у цьому відношенні схожий на Трампа - він дуже покладається на власні інстинкти, а не на систему, і не готовий до підпорядкування", - каже Бартош Чихоцький, який у перші два роки війни був послом Польщі в Києві.

Водночас, пише WSJ, у певному сенсі ця конфронтація була неминучою, враховуючи, що Трамп, по суті, прийняв путінське бачення конфлікту, сказавши Зеленському, що йому довелося піти на невигідну угоду, тому що в українського лідера "не було карт". Цьому візиту також передувала серія принижень, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором", зажадав від нього підписати права на видобуток корисних копалин у країні як компенсацію за минулу допомогу, а США проголосували разом із Росією та Північною Кореєю проти резолюції ООН, що засуджує Москву за вторгнення 2022 року.

"Очевидно, що Зеленський не буде беззастережно слідувати за дядьком Семом. Україна втратила занадто багато крові, а на Зеленського рано чи пізно чекають власні вибори. Він прекрасно розуміє, що якщо він капітулює, то буде негайно зміщений", - зазначив Чихоцький.

При цьому, на думку Зеленського та його помічників, мирна угода, яку розглядає Трамп, - припинення вогню без будь-яких американських гарантій безпеки - рівносильна капітуляції, з огляду на те, що Путін порушив попередні угоди про припинення вогню в 2015 і 2022 роках. І саме спроби Зеленського вказати на це під час зустрічі в Овальному кабінеті в п'ятницю спричинили конфлікт, оскільки Трамп наполягав на тому, що Путін виконає дані йому обіцянки.

Україна здатна продовжувати боротьбу

Як зазначає WSJ, хоча американська підтримка, особливо в галузі розвідки та протиповітряної оборони, життєво важлива, в України достатньо зброї, щоб продовжувати опір протягом кількох місяців, можливо, до кінця року, навіть якщо його буде перервано. Військова промисловість самої України та її європейських союзників швидко нарощує потужності.

"Що значить, у нас немає карт? Ситуація на фронті зараз стабілізувалася", - каже Олександр Мережко, голова комітету із зовнішніх зв'язків українського парламенту. "Частина Курської області [в Росії] перебуває під контролем української армії. А в Чорне море російські кораблі бояться заходити".

В українських військових, які перебувають на передовій, цей конфлікт також викликав радше гордість, ніж розпач.

"Я пишаюся Зеленським, який відстояв нашу честь. Він заступився за наших солдатів, щоб вони не загинули просто так", - сказав командир взводу, який носить позивний Жерех.

"Я бачив спроби принизити і висміяти президента країни, яка вже три роки перебуває в крові. Це аморальна поведінка", - сказав оператор безпілотника на ім'я Михайло Кудляк.

"Тут нічого не змінилося. Ми продовжуватимемо битися всім, що у нас є", - додав оператор спецназу.

Сварка Зеленського і Трампа - новини

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, що президент України Володимир Зеленський "зробив велику помилку", коли почав сперечатися з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Зеленського повернутися за стіл переговорів зі США, оскільки вважає, що немає іншої сили у світі, яка здатна зупинити агресію РФ.

Водночас в Axios вважають, що Трамп одержимий можливістю отримати Нобелівську премію миру і це є "підтекстом" його сварки з президентом України Володимиром Зеленським.

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