Він зазначив, що єдиний спосіб закінчити війну - це змусити Росію сісти за стіл переговорів.

США готові відновити нормальні відносини з Україною, відновити контакти і "перезавантажити" переговори. Однак це станеться лише за умови, якщо Київ буде готовий до миру, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю ABC News.

За його словами, єдиний спосіб закінчити війну - це змусити Росію сісти за стіл переговорів, "і президент Трамп - єдина людина, яка може це зробити".

"Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру. ... Нам потрібно з'ясувати - чи є спосіб змусити їх припинити війну?", - зазначив Рубіо.

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Рубіо також заявив, що для початку переговорів "контрпродуктивно" називати російського лідера Володимира Путіна антагоністом і диктатором. На пряме запитання ведучого, чому Зеленського можна називати диктатором, а Путіна ні, Рубіо заявив, що "ми три роки обзивали Путіна".

"Ми витратили три роки, обзиваючи Володимира Путіна. Це питання не на часі. А зараз ми намагаємося посадити його за стіл переговорів. І я з самого початку говорив, що, можливо, вони теж не хочуть угоди. Ми не знаємо. Але ми не говорили з ними три роки. А може, і хочуть", - сказав він.

На запитання про гарантії безпеки, яких домагається Зеленський, він відповів, що поки передчасно говорити про речі, які необхідно обговорити, якщо переговори відбудуться.

Він також заявив, що це не буде "легка мирна угода".

"Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський", - додав Рубіо.

Сварка Трампа і Зеленського - реакція США

Раніше Рубіо зазначив, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього".

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон натякнув на відставку Зеленського, заявивши, що президент України "має прийти до тями" і "з вдячністю" повернутися до переговорів зі США, або це має зробити хтось інший від імені України.

Водночас Зеленський заявив, що готовий обміняти своє перебування на посаді на членство країни в Північноатлантичному Альянсі.

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