Для розгону демонстрантів поліція застосовує водомети і сльозогінний газ.

У Таїланді тривають багатотисячні акції протесту. Для розгону натовпу поліція застосовує водомети і сльозогінний газ.

Щонайменше 55 людей отримали поранення, деякі з яких отримали вогнепальні поранення, повідомляє REUTERS. Принаймні 32 людини постраждали від сльозогінного газу і шестеро людей отримали вогнепальні поранення.

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Протестувальники хочуть зміщення прем'єр-міністра Прают Чан-Охі, колишнього правителя армії, і обмеження повноважень короля.

Як повідомляється, протестувальники виступають проти поліції з саморобними щитами і надувними качками, за допомогою яких захищаються від водометів.

Ще одна акція протесту була призначена в центрі Бангкока в середу.

Вимоги протестувальників до уряду

Маніфестанти вийшли на вулиці Бангкока, незважаючи на діючу заборону на збори групами більше п'яти осіб і закриття ряду станцій наземного і підземного метро.

"Ми хочемо, щоб Прают Чан-Оча пішов у відставку, щоб в країні відбулися по-справжньому справедливі вибори. Ситуація напередодні була дуже погана, ми хочемо показати, що влада належить народу, а не тим, хто перебуває в уряді, вони не можуть придушувати нас з використанням сили", - заявила одна з учасниць акції.

Протести в Таїланді: що відомо

Протести в Таїланді продовжаться вже три місяці.

Протестувальники висувають вимоги про реформу тайської монархії.

Хитка політична ситуація в Таїланді зберігається вже багато десятиліть. Довгі роки за владу борються консерватори і королівська сім'я - з одного боку, з іншого - прихильники зміцнення демократії.

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Автор: УНІАН