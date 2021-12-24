Тепер мешканки захопленого талібами Афганістану не зможуть отримати медичну допомогу без відома своїх чоловіків.

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан", яке наприкінці літа захопило владу в Афганістані, висунуло нове правило. Тепер жінкам заборонили лікуватися без супроводу чоловіків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Лікувати жінку без супроводу чоловіка - аморально. Принаймні так вирішили таліби. Раніше жінки могли приходити до лікарні разом із родичками, проте тепер таліби вимагають, аби медики не пускали до лікарень жінок, які звернулися по допомогу без відома чоловіка.

З літа в країні зачинили майже половину засобів масової інформації. Про це свідчить статистика організації "Репортери без кордонів". 6,5 тисяч журналістів залишилися без роботи.

Читайте такожТаліби заборонили жінкам зніматися в телесеріалахПроте там невпинно збільшується обіг наркоторгівлі. В Афганістані тепер, окрім звичного для цієї країни героїну, масово виробляють метамфетамін. Наркотик доправляють до Пакистану та Ірану, звідти його розвозять по всьому світу.

Місцевий репортер із сумом каже, що не бачить перспектив в Афганістані. Ситуація не покращується, люди залишаються без роботи та отримують нові заборони.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Талібан" запропонував десяткам тисяч афганців працювати за їжу. Іншого виходу у жителів Афганістану немає - вони ризикують померти холодною смертю взимку.

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