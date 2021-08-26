Його позбавили особистої охорони.

Бойовики "Талібану" взяли під домашній арешт колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая і голову Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу.

Про це пише CNN з посиланням на джерело.

У понеділок таліби конфіскували зброю в охорони Карзая і конфіскували його автомобілі, що спонукало колишнього президента переїхати до Абдулли. Вже в середу таліби обшукали будинок Абдулли, забравши його охорону і автомобілі.

За словами джерела, Карзай і Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі.

Читайте такожУкраїна готує рейс евакуації з Кабула, але ситуація в аеропорту ускладнилася - КулебаМинулого тижня представник талібів сказав CNN, що вони хотіли сформувати інклюзивний уряд.

Пізніше таліби провели переговори з колишнім президентом Карзаєм і головою Вищої ради національного примирення.

Абдулла раніше висловлював надію, що Талібан сформує інклюзивний уряд, повідомляє джерело CNN. Тепер він налаштований менш оптимістично.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосила нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Автор: Людмила Жерновська