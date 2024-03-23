Цю інформацію підтвердили представники одразу двох російських провладних видань.

Кремль зобов'язав державні та лояльні владі російські ЗМІ підкреслювати "український слід" у своїх публікаціях про теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холі". Про це опозиційному проєкту "Медуза" розповіли співробітники двох різних російських видань.

Заяву про те, що у справі московських терористів можливий "український слід", поширила ФСБ вранці 23 березня. Російська спецслужба запевняла, що після скоєння теракту злочинці нібито планували перейти російсько-український кордон - найбільш охоронюваний і важко прохідний кордон у Європі на поточний момент. Також ФСБ стверджувала, що затримані нібито "мали відповідні контакти на українському боці".

Як повідомила ФСБ, ймовірних терористів затримали в ніч на 23 березня в Брянській області на шляху до кордону. Російський опозиційний журналіст Олександр Плющев звернув увагу, що спочатку російські ЗМІ повідомляли про затримання в селищі Теплий недалеко від кордону з Білоруссю - одного з найбільш слабо охоронюваних у Європі за межами ЄС. І тільки потім місце затримання раптово перемістилося в село Хацунь - подалі від Білорусі.

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Теракт у Москві: останні новини

Як писав УНІАН, згідно з даними російської влади, під час стрілянини і подальшої пожежі в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї загинули щонайменше 115 осіб. Влада каже, що, ймовірно, це ще не всі загиблі - розбір завалів триває.

Також ми публікували відео з допитом одного з підозрюваних у теракті. Чоловік плутано пояснив, що його завербував "помічник проповідника", який обіцяв заплатити за вбивства півмільйона рублів.

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