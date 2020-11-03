Другою жертвою стала жінка, яка померла в лікарні від отриманих поранень.

Кількість загиблих внаслідок теракту у Відні зросла. Ще 15 осіб постраждали, їх госпіталізували.

Про це в ефірі телеканалу ORF повідомив мер столиці Міхаель Людвіг.

Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка. Другою жертвою стала жінка, яка померла в лікарні від отриманих поранень. Крім цього, був убитий один з нападників, про що повідомлялося раніше.

За даними порталу SITE Intelligence Group, до нападів у Відні можуть бути причетні джихадисти. За даними ресурсу, джихадисти заявили, що атаки у Відні стали «платою за участь Австрії в очолюваній США коаліції» по боротьбі з ІДІЛ.

Відомо, що щонайменше один з терористів зміг втекти.

Як заявив представник МВС Гаральд Зерес в ефірі ORF, у зв'язку з терактом у Відні заходи безпеки посилені на території всієї Австрії, в тому числі на кордонах. Влада закликає жителів Відня та інших міст країни не виходити на вулицю без необхідності. Також у вівторок у Відні скасували заняття в школах.

Як повідомляє Reuters, канцлер Австрії Курц заявив, що армія бере під охорону міські об'єкти, поки поліція займається антитерористичною операцією. За його словами, злочинці були дуже добре озброєні і професійно підготовлені.

#Nizza. #Paris. #Wien.

Es zieht sich eine Blutspur durch Europa.



Schuld ist eine hasserfüllte Ideologie die aus dem Islam geboren wurde. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen und Islamismus und den wuchernden politischen Islam endlich auch in Deutschland konsequent bekämpfen. pic.twitter.com/WNFkJdLEr0 — Linnéa Findeklee (@klee_lina) November 2, 2020

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Стрілянина у Відні: що відомо

Спочатку повідомлялося, що невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги у центрі столиці Австрії. Згодом стало відомо, що стрілець діє не один.

Було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджувалося, підірвався за допомогою пояса з вибухівкою.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли про сім жертв.

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Автор: Денис Прядко