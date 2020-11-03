Щонайменше один з терористів зміг втекти / фото REUTERS

Кількість загиблих внаслідок теракту у Відні зросла. Ще 15 осіб постраждали, їх госпіталізували.

Про це в ефірі телеканалу ORF повідомив мер столиці Міхаель Людвіг.

Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка. Другою жертвою стала жінка, яка померла в лікарні від отриманих поранень. Крім цього, був убитий один з нападників, про що повідомлялося раніше.

За даними порталу SITE Intelligence Group, до нападів у Відні можуть бути причетні джихадисти. За даними ресурсу, джихадисти заявили, що атаки у Відні стали «платою за участь Австрії в очолюваній США коаліції» по боротьбі з ІДІЛ.

Відомо, що щонайменше один з терористів зміг втекти.

Як заявив представник МВС Гаральд Зерес в ефірі ORF, у зв'язку з терактом у Відні заходи безпеки посилені на території всієї Австрії, в тому числі на кордонах. Влада закликає жителів Відня та інших міст країни не виходити на вулицю без необхідності. Також у вівторок у Відні скасували заняття в школах.

Як повідомляє Reuters, канцлер Австрії Курц заявив, що армія бере під охорону міські об'єкти, поки поліція займається антитерористичною операцією. За його словами, злочинці були дуже добре озброєні і професійно підготовлені.

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Стрілянина у Відні: що відомо

  • Спочатку повідомлялося, що невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги у центрі столиці Австрії. Згодом стало відомо, що стрілець діє не один.
  • Було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджувалося, підірвався за допомогою пояса з вибухівкою. 
  • Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли про сім жертв. 

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Автор: Денис Прядко