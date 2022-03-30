Ігор Гіркін обізвав Шойгу "фанерним маршалом".

Терорист Гіркін визнав провал російської армії і спростував уявні успіхи, про які щодня доповідають пропагандисти РФ. Сергія Шойгу Гіркін і зовсім обізвав "фанерним маршалом".

Зокрема, Гіркін визнав, що окупанти не в змозі контролювати захоплену територію і попередив, що путінська авантюра в Україні може перетворитися на аналог провальної і ганебної "Зимової війни" СРСР проти Фінляндії.

Гіркін також заявив, що українське командування діє набагато професійніше, ніж російське і висловив сумніви, що в окупантів взагалі хоч щось вийде.

Ігор Гіркін - терорист, розшукуваний Україною та Нідерландами. Відомий заявою, що саме він розпалив війну на Донбасі. Причетний до військових злочинів, а саме до збиття малайзійського Боїнга MH-17. Полковник ФСБ у відставці.

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