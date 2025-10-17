Трамп натякнув, що переговори між Путіним і Зеленським, можливо, доведеться провести в непрямому режимі, що суперечить давній меті Зеленського.

Крайня розмова російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, схоже, підірвала імпульс, який український президент Володимир Зеленський набрав у відносинах із главою Білого дому.

Як пише The Guardian, американський лідер тепер навряд чи продемонструє серйозну підтримку Україні перед зустріччю з Путіним.

"Зеленський, мабуть, рве на собі волосся. Сьогоднішня зустріч із Трампом повністю затьмарюється і відсувається на другий план будапештською зустріччю", - заявив Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві та Києві.

Видання зазначило, що Трамп також натякнув, що переговори між Путіним і Зеленським, можливо, доведеться провести в непрямому режимі, що суперечить давній меті Зеленського - зустрітися з Путіним віч-на-віч, щоб покласти край війні.

"Вони не дуже ладнають, ці двоє. Так що ми можемо діяти окремо. Окремо, але на рівних", - сказав Трамп.

Примітно, що Путін під час розмови попередив Трампа, що постачання Києву "Томагавків" "не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть істотної шкоди відносинам між країнами".

Зеленський, який уже перебуває з візитом у Вашингтоні, не прокоментував телефонну розмову Путіна і Трампа.

"Хоча мало хто в Києві сприйме її позитивно", - припустило видання.

Журналісти зазначили, що незважаючи на типову оптимістичну риторику Трампа про те, що мир, можливо, можна досягти, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився обережніше, заявивши, що "росіяни й українці поки що не досягли точки, коли можна укласти угоду", і що врегулювання "залишається можливим, але потребуватиме набагато більше роботи".

Венс додав, що в росіян "невідповідність очікувань", оскільки вони "схильні думати, що діють на полі бою краще, ніж це є насправді".

Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський прилетів до США на запрошення президента США Дональда Трампа. На зустрічі вони торкнуться питань, які вимагають тільки особистого обговорення.

Сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітися з Путіним, але є умова.

