Єрмак: Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітись з Путіним, але є умова

Президент України готовий до таких переговорів у будь-якому форматі, але не в Білорусі та не в Росії.

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа за підсумками двох телефонних розмов. Обидва лідери розмовляли по захищеній лінії, але залишаються питання, які вимагають лише особистого обговорення

Про це в інтерв'ю Axios заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, обидві телефонні розмови "були дуже хорошими".

"Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери", – сказав Єрмак.

Він додав, що Зеленський сказав Трампу, що "він все ще готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці світу", окрім Росії чи Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

Саміт Путіна і Трампа

Нагадаємо, що ці заяви пролунали на тлі новин, що Трамп домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Коли саме це станеться, він не уточнив, але додав, що саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

Президент України Володимир Зеленський та його команда були здивовані заявою президента США Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним провести нову зустріч в Угорщині, повідомляє Axios.

