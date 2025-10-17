Другий саміт Трампа і Путіна може стати 'холодним душем' для України, - Bloomberg

Аналітики попереджають: замість миру це може дати Кремлю час і ослабити підтримку України.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку другої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним — цього разу в Будапешті. Цей крок викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників США у Європі, пише Bloomberg.

Перша зустріч Трампа з Путіним, що відбулася на Алясці в серпні, не принесла жодного прориву. Однак американський президент, який колись обіцяв "вирішити війну за один день", знову взявся за посередництво — попри попередження аналітиків, що це може лише зміцнити позиції Кремля.

Після двогодинної телефонної розмови з Путіним Трамп заявив, що готовий "шукати реальний шлях до миру", але відмовився коментувати можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk або запровадження нових санкцій проти Росії.

"Нам потрібні Tomahawk і для Сполучених Штатів Америки. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", — сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

Водночас Кремль повідомив, що Путін попередив Трампа: будь-яка передача ракет Україні "завдасть серйозної шкоди відносинам між нашими країнами".

Україна сподівається, Кремль виграє час

Президент Володимир Зеленський планує зустріч із Трампом уже цього тижня. Київ сподівається, що зростаюче розчарування американського лідера поведінкою Путіна змусить Білий дім посилити тиск на Москву — зокрема через постачання зброї та енергетичні санкції.

Однак аналітики попереджають: Трамп, схоже, обере "пряник, а не батіг". Він наголосив, що обговорював з Путіним можливості післявоєнної торгівлі.

Історик Сергій Радченко з Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса вважає, що друга зустріч без тиску може стати "майже безрозсудним" кроком:

"Я бачу багато зусиль щодо діалогу. Але я поки що не бачу максимального тиску".

На думку дослідниці Марії Снегової з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Путін фактично виграє час:

"Він відкладає постачання критично важливої зброї Україні та запровадження енергетичних санкцій, які обіцяв Трамп".

Саміт у "дружньому" Будапешті

Майбутній саміт у Будапешті вже викликає занепокоєння в Європі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Кремлем і виступає проти санкцій ЄС, назвав майбутню зустріч "мирним самітом США–Росія", заявивши, що "Угорщина — острів миру".

Трамп, який давно вважає Орбана союзником руху MAGA, може сприймати Будапешт як "дружню територію" для переговорів із Путіним. Але для Заходу це сигнал тривоги: саміт у столиці країни, що блокує підтримку України, виглядає як поступка Москві.

Експертка Центру нової американської безпеки Селеста Валландер попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає змогу "надіслати світові сигнал, що саме він контролює ситуацію".

Другий саміт Трамп-Путін

Як повідомляв УНІАН, вчора Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Коли саме це станеться, він не уточнив, але додав, що саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

За словами Трампа, до цього - вже наступного тижня - відбудеться зустріч високопоставлених делегацій Росії та США. З американського боку її очолить держсекретар Марко Рубіо.

