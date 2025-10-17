Чернєв вважає, що "через дзвінок Путіна Трампу очікування дещо змінилися".

Питання щодо надання Україні американських ракет Tomahawk поки що буде поставлене на паузу, оскільки російський диктатор Володимир Путін злякався такої передачі.

Про це в етері телемарафону сказав Єгор Чернєв, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо практичних результатів візиту президента України Володимира Зеленського та української делегації до США, він зауважив: "Зараз поки що буде поставлене на паузу питання щодо "Томагавків"".

Водночас, додав він, увесь інший спектр питань буде обговорюватися. Зокрема, це стосується надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оброни та ракет для них. Крім того, йтиметься про співпрацю між оборонними підприємствами, що стосується програми Build with Ukraine.

Також на запитання, на що від зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа очікують європейські партнери та країни НАТО, Чернєв висловив думку, що "через дзвінок Путіна вчора Трампу очікування дещо змінилися".

"Очікувалося, що буде ухвалене рішення про "Томагавки", але зрозуміло, що Путін злякався такої передачі, злякався такого кроку з боку США. Тому це питання відтерміноване до зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті", - сказав депутат.

Так, вважає він, очікування європейських партнерів та НАТО такі, що будуть якісь конкретні результати щодо миру в Україні або ж буде розблоковане питання щодо надання Україні "Томагавків".

Ракети Tomahawk для України

Як повідомлялося, раніше у Reuters зауважили, що хоч Зеленський і проведе зустріч з Трампом у Білому домі, де планує обговорити можливе постачання ракет далекої дії Tomahawk, але несподіване оголошення президента США про новий саміт з Путіним затьмарило ці плани.

Як відомо, Трамп раніше зазначив, що може зустрітися з Путіним у Будапешті.

