Експерти бачать типовий сценарій Путіна "виграти час", тоді як Україна прагне перетворити загрозу "Томагавками" на реальний дипломатичний тиск.

Напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, Дональд Трамп оголосив про запланований другий саміт із Володимиром Путіним у Будапешті "протягом наступних двох тижнів".

Як пише Kyiv Post, ця заява одразу ж викликала тривогу серед експертів і ветеранів дипломатії, які побачили у цьому типовий сценарій Путіна — затримка рішучих дій перед переговорами.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що раптова готовність Путіна до діалогу сигналізує про його стурбованість постачанням ракет "Томагавк" в Україну.

"Трамп тримає карти в руках, і Путін це знає", — підкреслив дипломат, зазначивши, що загроза потужним озброєнням та санкціями впливає на російського лідера сильніше за будь-які попередні переговори.

Водночас Зеленський у Вашингтоні наголосив, що Україна розраховує на силу та справедливість як ключ до тиску на Кремль: "Росія поспішить відновити діалог лише тоді, коли чує про "Томагавки". Президент України також заявив, що запит на далекобійні ракети вже працює як потужний дипломатичний важіль.

Критики в Конгресі та аналітики висловлюють скептицизм. Високопоставлені демократи засуджують ініціативу Трампа як "нагородження Путіна" за агресію, тоді як республіканці критикують затягування рішень щодо військової допомоги Києву.

Експерти попереджають, що основна стратегія Путіна — виграти час і продовжити захоплення території України, поки США відкладають вирішальні кроки.

"Складається враження, що історія повторюється", – попередив один політичний аналітик, зазначивши закономірність, коли Трамп "готовий висловити свою підтримку Україні" погрозами, але Путіну "якимось чином вдається його заспокоїти та виграти більше часу".

Центральне питання залишається відкритим: чи перетвориться постачання "Томагавків" на реальний важіль тиску на Росію, або ж Кремль знову використає дипломатичну паузу для відтягування рішучих кроків, критично важливих для Києва. Усі очікують п’ятничної зустрічі Зеленського та Трампа, яка має прояснити, чи стануть ракети ключовим інструментом у дипломатії.

Саміт в Будапешті

Вчора Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Коли саме це станеться, він не уточнив, але додав, що саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

Натомість президент України Володимир Зеленський та його команда були здивовані заявою президента США Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним провести нову зустріч в Угорщині, повідомляє Axios.

